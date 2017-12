Bitcoin in ripresa dopo il crollo di qualche giorno fa: quotazione a 16.200 Dollari

Non è certo stato il Natale sperato per tutti coloro che posseggono un portafoglio virtuale con all'interno Bitcoin . Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, qualche giorno fa la moneta virtuale ha raggiunto il minimo storico dell'ultimo periodo, sprofondando ad 11.000 Dollari, quasi la metà rispetto alla valutazione di qualche settimana fa.

Nei giorni che hanno preceduto il Natale, l'andamento è stato molto altalenante, aumentando ulteriormente le perplessità degli analisti sulla reale stabilità della moneta virtuale. Basti pensare che dopo il crollo del 22 Dicembre, il Bitcoin ha recuperato nelle dodici ore successive nuovamente terreno, superando i 15.000 Dollari, per poi calare nuovamente sotto i 13.500 nel giorno di Natale.

Anche in questo caso, c'è stato l'ennesimo recupero , che ha stabilizzato (almeno momentaneamente) il valore della moneta al di sopra dei 15.000 Dollari, riportandolo comunque vicino alla valutazione di scambio di qualche settimana fa.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, pur essendo in perdita rispetto a qualche ora fa, il Bitcoin viene scambiato a 16.200,60 Dollari, in aumento del 3,17% rispetto a ventiquattro ore fa. La capitalizzazione di mercato, invece, è di 271 miliardi di Dollari.

Anche le altre monete virtuali registrano aumenti. Ethereum viene scambiato a 775,88 Dollari, in aumento dello 0,94% rispetto ad ieri, Ripple ad 1,28 Dollari (+15,23%) Lifecoin a 282,90 Dollari (+0,15), IOTA a 4,02 Dollari (+11,93%), mentre l'unico in perdita è Bitcoin Cash, che perde l'1,62% a 2.962,93 Dollari.