Bitcoin inarrestabile sopra i 72mila dollari, volano anche SOL, XRP e BNB

Nonostante sia ormai chiaro a tutti che a trainare il mercato è Bitcoin con il suo record storico di 70mila dollari, tutto il mercato delle criptovalute continua a volare sulle ali di un ritrovato entusiasmo.

Un po' per tutto lo spazio crypto sembra essere ormai superato l'inverno ed è proprio BTC a guidare questa cavalcata. Al momento in cui scriviamo il singolo token si scambia a72.842 dollari dopo aver tastato più volte e poi definitivamente rotto la resistenza dei 70.000 dollari. La crescita nelle 24 ore è del 4,7% mentre la settimana lo vede in crescita del 9%. Bitcoin sembra voler scrivere un nuovo ATH al giorno, mentre il Market Cap è di 1.426 miliardi.

ETH segue a quota 4.055 dollari per token, con una capitalizzazione di 486 miliardi e una crescita del 3,88% nelle 24 ore. Il token di Binance, BNB, si scambia invece a 518 dollari e a sorprendere è la crescita su base settimanale, pari al 24.90%, in leggera contrazione nell'ultima giornata, ma la capitalizzazione rimane altissima, sopra i 77 miliardi e a debita distanza dai 65 miliardi di Solana (SOL), che segue a 147 dollari per singolo token (+1,45% nelle 24 ore).

Altrettanto salda la posizione di Ripple, forte dei suoi 40 miliardi. XRP si scambia a 0,73 dollari e la crescita giornaliera è stata del 20%. Annulla lo svantaggio ADA, che chiude la settimana allo 0% con una crescita del 7% nell'ultima giornata. Cardano si scambia a 0,77 dollari per singolo token.

Ultime due posizioni per DOGE e SHIB. Le due altcoin si scambiano rispettivamente a 0,17 dollari e 0,000033 dollari. Nessuna delle due sembra particolarmente coinvolta nell'onda verde, con Dogecoin che cresce dell'1,54% nelle 24 ore e Shiba Inu che è addirittura sotto del 2,5%.