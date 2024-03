Bitcoin inarrestabile a quota 66mila dollari, record storico a un passo

Con lo sfondamento del muro dei 60mila dollari per Bitcoin nel 2024 era ormai chiaro che non si trattasse di un fuoco di paglia. Il lungo inverno sembra ormai alle spalle e l'ATH storico per Bitcoin, la madre delle criptovalute, non è mai stato così vicino da due anni a questa parte.

Mancano davvero una manciata di dollari per strappare un nuovo record storico per i satoshi, che nella giornata del 4 marzo 2024 hanno toccato il picco di 66.811 dollari per singolo token.

Al momento in cui scriviamo, la criptovaluta si scambia a 66.273 dollari (fonte: CoinMarketCap) e sembra essersi stabilizzata, per il momento. La capitalizzazione è tornata ai livelli di due anni fa, 1.300 miliardi di dollari per 19.644.550 BTC circolanti.

La poderosa cavalcata del mercato crypto è ripartita solo nell'ultimo trimestre del 2023 ed è evidente che gli occhi degli appassionati siano puntati verso l'halving di aprile (per sapere come funziona e perché si tratta di un momento così importante, vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale sul funzionamento di Bitcoin).

Nel 2021, BTC ci mise poco meno di 9 mesi per arrivare al suo All-Time-High e sorprende, senza dubbio, come ci siano volute solo poche settimane per recuperare lo stesso terreno partendo da un valore sovrapponibile.

Difficile prevedere quale sarà il futuro a breve e medio termine per il mercato delle criptovalute, ma di certo chi non ha smesso di crederci durante il bear market sarà già stato ampiamente ricompensato.