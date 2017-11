Bitcoin inarrestabile: superata la soglia dei 7000$, mentre il mercato cresce

Ad un giorno dal record di 6500$, il Bitcoin compie un altro passo in avanti e supera la soglia dei, una altro nuovo record per la criptovaluta più famosa al mondo. Anche la capitalizzazione generale del mercato aumenta e si avvicina ai 190 miliardi di dollari sommando tutte le criptovalute.

L'effetto del prossimo hardfork si fa sentire notevolmente, in maniera analoga a quanto successo con Bitcoin Gold: poiché ad ogni scissione le monete digitali nuove vengono distribuite in base all'ammontare di monete della criptovaluta originale, gli investitori stanno comprando bitcoin per ottenere un uguale numero di bitcoin2x. Il nome bitcoin2x è provvisorio e viene usato per indicare l'aggiornamento SegWit2x atteso il 16 novembre. Chiaramente per ottenere queste monete è necessario che nel giorno del fork siano nel giusto exchange e nel giusto wallet.

Se non avete familiarità con il mondo delle criptovalute vi consigliamo la guida creata da everyeye che spiega i principi fondamentali del Bitcoin, così che possiate capire come funziona un sistema decentralizzato, ovvero la Blockchain al di sotto della maggior parte delle monete digitali.