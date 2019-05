Bitcoin inciampa di nuovo, sceso a 7.500$. L'analista: 'ci aspettiamo torni a 7mila'

Nuovo inciampo per le criptovalute, i Bitcoin scendono sotto i 7.600$, e anche le altre valute non se la stanno passando bene, con crolli anche più importanti. È un periodo di estrema volatilità, che ha visto una impennata ad 8.200$ in appena tre giorni, per poi arrivare alla valutazione di oggi in meno di dieci giorni.

Nel frattempo gli analisti si attendono una consolidazione, con il Bitcoin che toccherà un valore di 7.000$ per restare attorno a questa cifra per un bel po'. Lo sostiene Anthony Grisanti, trader del New York Mercantile Exchange. "Credo che la criptovaluta si consoliderà, penso che un consolidamento sia molto salutare per il mercato", ha spiegato.

Così si erano invece espressi gli analisti di JPMorgan Chase sul vertiginoso aumento registrato la scorsa settimana (traduzione via Coin Telegraph):

"Negli ultimi giorni, il prezzo della moneta ha di gran lunga superato i costi di produzione. Si tratta di un movimento che richiama all'impennata del tardo 2017: al tempo la divergenza si era risolta con una riduzione dei prezzi."

In questo momento il Bitcoin è sotto del 4,25% rispetto alla giornata di ieri. Ethereum ha perso addirittura il 7,9%, e Ripple registra un -7,2%. Male anche le altre alt-coin principali, osserva sempre il CT.