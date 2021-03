Xiaomi Mi 11 Lite sarà estremamente sottile: lo rivela la certificazione TENAA

Ormai sappiamo quasi tutto sul nuovo Xiaomi Mi 11 Lite, smartphone che punta a ritagliarsi una corposa fetta del mercato sulla fascia media. Dopo aver avuto modo di ipotizzarne il prezzo, grazie al listino di uno store europeo, andiamo a scoprire cosa è emerso dalle certificazioni TENAA.

Lo smartphone, che dovrebbe rispondere al seriale M2101K9AG, è stato avvistato infatti fra le certificazioni TENAA. In realtà il modello specifico presenta un numero di serie differente, M2101K9C, che però dovrebbe rappresentare solo una delle varianti che arriveranno sul mercato, pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali.



Purtroppo, le documentazioni apparse in rete mancano delle canoniche immagini di rito però è possibile apprendere diverse informazioni sul nuovo device Xiaomi.



Fra le righe è possibile apprendere che il dispositivo in questione avrà un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e un Refresh Rate che dovrebbe attestarsi sui 90 Hz o 120 Hz. La batteria sarà da 4150 mAh andando a correggere, seppur di poco, i precedenti rumor che riportavano una capienza di 4250 mAh.



Il dato più interessante però riguarda le dimensioni. Sul documento vengono riportate le tre dimensioni del device, ovvero 160.53 x 75.72 x 6.81 mm. In particolare quest'ultimo valore si riferisce allo spessore che, viste le specifiche ma soprattutto la media delle ultime generazioni, risulta estremamente contenuto.



Come abbiamo già avuto modo di constatare, lo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe arrivare sul mercato europeo a un prezzo di listino di 399 Euro, sebbene non vi sia alcuna certezza in merito e soprattutto non sappiamo quanto l'importazione e le tassazioni vigenti possano poi influire sul valore finale.