Bitcoin: l'intelligenza artificiale di Google lo definisce come una bolla, è polemica

Il Bitcoin è al centro di un lungo trend negativo, anche se nelle ultime ore è tornato sopra i 3000 euro. Per questo motivo, l'intelligenza artificiale di Google lo ha definito "bolla economica scoppiata", salvo poi "correggere" la scritta dopo le polemiche da parte dei sostenitori della criptovaluta più famosa al mondo.

Dovete sapere che Google fa uso di una propria intelligenza artificiale che va a "pescare" le informazioni da fonti ritenute attendibili per poi inserirle nell'apposito riquadro che compare a destra nella schermata di ricerca. Solitamente la principale fonte è Wikipedia, l'enciclopedia libera che come ben sapete è modificabile essenzialmente da chiunque, anche se vengono sempre effettuati i dovuti controlli.

Ebbene, dopo che il Bitcoin ha perso l'82% del suo valore in un anno, qualcuno ha pensato di andare a modificare la descrizione legata alla criptovaluta più famosa su Wikipedia. La community dell'enciclopedia libera ha approvato e la modifica è rimasta per diverso tempo visibile a tutti. A quel punto, l'intelligenza artificiale di Google ha "visto" la nuova descrizione, ha cercato corrispondenze online, trovando diverse fonti affidabili che descrivevano il Bitcoin come "bolla", e di conseguenza ha aggiornato il relativo riquadro.

Peccato che i sostenitori della criptovaluta se ne siano accorti e abbiano subito inviato delle segnalazioni a Wikipedia, che successivamente ha deciso di rimuovere la descrizione in quanto riportava un punto di vista non verificabile al 100%.