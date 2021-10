Bitcoin e Litecoin, la US Bank lancia un nuovo servizio per investitori

Di recente, tantissime istituzioni si stanno avvicinando alla tecnologia Blockchain e alle criptovalute creando strumenti di supporto agli investitori e ai risparmiatori, come il recente UPC di VISA per l'interoperabilità cross-chain.

Per questo motivo, accogliamo con interesse la mossa portata avanti dalla US Bank National Association. La US Bank è attualmente la quinta Banca commerciale degli Stati Uniti e ha ufficialmente lanciato un nuovo servizio di custodia per criptovalute rivolto specificatamente agli investitori.

Lo strumento, spiegato dalle parole della Vicepresidentessa della divisione per la gestione patrimoniale e per i servizi di investimento della US Bank, Gunjan Kedia, permetterà di aiutare "gli investitori a memorizzare le chiavi private per Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin con l'aiuto dei NYDIG". Tra l'altro, Kedia ha anche annunciato che presto arriverà anche il "supporto per altre monete come Ethereum".

Tra l'altro, la US Bank non è affatto nuova nel mondo delle criptovalute. Appena qualche mese fa, infatti, la banca ha annunciato un importante investimento in uno sviluppatore di tecnologie finanziarie basate sulla blockchain, Securrency. In ogni caso, per Kedia, la US Bank è "una delle prime istituzioni ad avere a disposizione un prodotto di custodia di persona" per questo genere di tecnologie.

Ricordiamo che giusto qualche giorno fa anche l'Autorità Federale Svizzera per i mercati finanziari ha annunciato la nascita di un fondo svizzero per le criptovalute.