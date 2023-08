Bitcoin mai così male da mesi: è un inverno crypto che non vuole finire

Se a luglio 2023 Bitcoin ha raggiunto il valore massimo da un anno a questa parte, il crollo delle ultime ore ha fatto suonare più di qualche campanello d'allarme, registrando valori che non si toccavano ormai da mesi in negativo.

Negli ultimi 7 giorni, BTC ha registrato un calo superiore all'11% sul valore di scambio unitario, mentre nelle ultime 24 ore il crollo è stato di oltre il 7% e attualmente si scambia a 26.187 dollari, cifre che per l'esattezza non si vedevano da metà giugno 2023, quindi dall'inizio della temporanea ripresa che ha portato il token di Satoshi Nakamoto fino a un massimo di 31.474 dollari.

Siamo molto lontani dal record storico di Bitcoin, pari a più del doppio dell'attuale valore di scambio. La capitalizzazione di mercato a oggi è di 34.7 miliardi, per una supply pari a 19.461.000 BTC.

Se molti non riescono ancora a vedere la fine dell'inverno nel mercato crypto, uno dei principali indiziati di questo grosso capitombolo sembra essere nientemeno che Elon Musk o, per meglio dire, la "sua" SpaceX che nelle ultime giornate ha dato un colpo di forbice alle sue riserve di Bitcoin tagliando oltre 350 milioni di dollari in valore.

A ogni modo, non può essere del tutto escluso che si sia trattato solo dell'innesco di una situazione in cui, evidentemente, il sentiment nei confronti di Bitcoin e di tutto il mercato crypto non è certamente dei migliori.