Bitcoin, un milione di mining rig saranno trasferiti dalla Cina al Canada

Se in Cina è ormai guerra aperta al mining, nel resto del mondo rimangono ancora delle isole ideali per continuare a portare valore alla prima e più importante valuta decentralizzata del mondo.

Secondo quanto emerso infatti, l'Optimum Mining Host, una delle più grandi farm cinesi, starebbe pianificando il trasferimento di un milione di rig per Bitcoin in Canada per i prossimi 24 mesi, anche e soprattutto con l'appoggio della Black Rock Petroleum Company. A ricevere l'enorme lotto sarà la Caledonian Mainstream, consociata di Black Rock con sede nell'Alberta, in Canada.

Nella dichiarazione ufficiale congiunta, le due aziende hanno affermato che "Caledonian diventerà una consociata interamente controllata da Black Rock al completamento della transazione recentemente annunciata e Black Rock utilizzerà il sito per ospitare e gestire fino a 200.000 del milione di bit miner, 300.000 macchine in un secondo sito in Alberta e 500.000 in un terzo sito da identificare alla conclusione delle trattative".

La mossa del governo cinese di bloccare il mining all'interno dei confini nazionali è stata così giustificata, in una nota ufficiale della Banca Popolare Cinese: "Le attività di trading di valuta virtuale interrompono il normale ordine economico e finanziario, alimentano il rischio di attività illegali e criminali come il trasferimento illegale di beni transfrontalieri e il riciclaggio di denaro e violano gravemente la sicurezza della proprietà delle persone".

In seguito a questa clamorosa decisione, le operazioni di mining in Cina si sono ridotte drasticamente e nelle ultime settimane sono stati venduti fiumi di GPU usate a cifre molto più basse rispetto allo street price attuale.