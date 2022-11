Bitcoin, i miner svendono le Mining Machine: i prezzi sprofondano rispetto al 2021

Un interessante articolo pubblicato dal Wall Street Journal parla di un particolare trend che sta interessando il mercato del Bitcoin in questo 2022. A quanto pare, i miner starebbero letteralmente svendendo le Mining Machine per l’estrazione della criptovaluta, a prezzi stracciati.

Il Journal riferisce che le macchine sarebbero in vendita ad un prezzo medio inferiore del 77% rispetto al 2021 e costerebbero circa 24 Dollari per 100 terahash, l’unità di misura che viene utilizzata per quantificare la potenza di calcolo. L’anno scorso le stesse Mining Machine costavano circa 106 Dollari.

Nell’articolo viene citato il caso di Core Scientific, un’azienda specializzata nel mining di Bitcoin che durante la corsa al rialzo della criptovaluta ha adottato una strategia espansiva con prestiti da centinaia di milioni di Dollari che sono stati utilizzati per l’acquisto di hardware e di capannoni in cui montarli. Tuttavia, l’aumento da parte della Federal Reserve dei tassi d’interesse, a cui si è aggiunta la contrazione che ha riportato il mercato, hanno contribuito a rendere l’attività meno attraente.

La stessa Core Scientific mercoledì ha annunciato che non effettuerà pagamenti per “molte delle attrezzature ed altri finanziamenti” in quanto prevede di esaurire la liquidità entro la fine dell’anno. Il titolo è precipitato in borsa e venerdì è stato scambiato a soli 16 centesimi, quasi il 99% in meno rispetto al valore di inizio anno. Anche altre società specializzate in mining hanno visto un netto calo del valore delle loro azioni: TeraWulf Inc. è in calo del 93% da inizio anno, Stronghold Digital Mining Inc. sta perdendo il 94%, Riot Blockchain Inc. invece è in rosso del 74%. Il titolo di Hut 8 Mining Corp. è in calo del 70%, mentre Marathon Digital Holdings Inc. ha perso il 67%.

A dimostrare le difficoltà del mercato ci pensa anche quanto fatto da Argo Blockchain PLC, che la scorsa settimana ha annunciato che venderà 3.800 mining machine appena ricevute, che non ha nemmeno tirato fuori dalle confezioni, per racimolare liquidità. Poi c’è il caso di aziende che non hanno grossi debiti, che approfittano di queste svendite per portare a casa le attrezzature a prezzi ridotti.

Il Bitcoin rispetto ad un anno fa ha perso il 70% del suo valore, rendendo l’estrazione meno redditizia. Il sito Blockchain.com, però, osserva come negli ultimi tempi sia aumentato a livelli record l’hashrate sulla rete Bitcoin, sintomo di come più mining machine siano state messe online.