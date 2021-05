Bitcoin, quali sono le mining farm più grandi del mondo? Quanto generano?

I Bitcoin sono visti come la criptovaluta "per eccellenza", tanto che ormai non hanno più bisogno di troppe presentazioni. Tuttavia, non sono in molti a conoscere quali sono i principali luoghi in cui avviene "l'estrazione" di questa moneta virtuale. Preparatevi: andiamo alla scoperta di cinque tra le mining farm più grandi del mondo.

Prima di partire, dovete sapere che il mining, che ricordiamo rappresenta un processo fondamentale nel contesto della blockchain, in quanto viene utilizzato per verificare le transazioni della rete, risulta un business redditizio soprattutto per le grandi realtà, che mettono ovviamente in campo i giusti strumenti e investimenti. Nascono in questo contesto le mining farm, enormi strutture dotate di computer dedicati e sistemi di prevenzione (ad esempio, temperature controllate).

In questo contesto, stando anche a quanto riportato da The Week, alcune delle principali realtà che hanno deciso di puntare sul mining di Bitcoin si trovano in Cina, Svizzera, Islanda, Russia e Paesi Bassi. In particolare, al top della "classifica" troviamo una mining farm della provincia cinese Liaoning, che tra l'altro ha "occupato" un grande fabbricato precedentemente abbandonato. Pensate che la potenza di calcolo di questa struttura è pari a 360.000 TH (tetrahashes). Per intenderci, questa mining farm da sola "estrae" circa 700 Bitcoin al mese, per un valore di oltre 20.000.000 di euro (al momento attuale).

Per il resto, le altre mining farm di grandi dimensioni si trovano a Linthal (Svizzera), Reykjavik (Islanda), Mosca (Russia, circa 600 Bitcoin al mese) e Amsterdam (Paesi Bassi).