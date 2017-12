Bitcoin: il Ministro dell'Economia francese porterà la questione al G20

La questione relativa alla regolamentazione delfinirà, il prossimo anno, sul tavolo del G20, il forum a cui partecipano i ministri delle finanze e governatori delle banche centrali del mondo.

A darne l'annuncio Bruno Le Maire, il Ministro dell'Economia francese, il quale ha rivelato che la Francia proporrà alla prossima riunione del G20 la regolamentazione della moneta virtuale Bitcoin, che negli ultimi tempi ha fatto a lungo parlare di se a causa dell'aumento esponenziale del valore e, soprattutto, delle preoccupazioni degli analisti ed esperti di economia che hanno messo in guardia gli investitori da una possibile bolla finanziaria.

Parlando con il canale d'informazione francese LCI, Le Maire ha affermato che "proporrò al prossimo presidente del G20, l'Argentina, di portare la questione Bitcoin sul tavolo della riunione che terremo tutti insieme, ad Aprile".

"Esiste, infatti, il rischio di speculazioni. Abbiamo il dovere di esaminare la questione per capire come regolamentare il Bitcoin" ha continuato il politico della nazione europea.

Il prezzo del Bitcoin, come vi abbiamo ampiamente raccontato nelle ultime ore, è aumentato esponenzialmente dall'inizio dell'anno, facendo registrare un incremento del valore del 1.700 per cento, che ha toccato il massimo storico nella giornata di ieri, quando è arrivato a 20.000 Dollari. Nella giornata di venerdì gli stati e legislatori dell'Unione Europea si sono detti d'accordo sul concordare leggi più rigide per prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento ai terroristi.