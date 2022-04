Bitcoin da oggi ha corso legale a Madeira e Próspera, lavori iniziati in Messico

Nel contesto della Bitcoin 2022 Conference di oggi, il CSO di Blockstream Samson Mow ha tenuto una brevissima presentazione da lui stesso definita “monumentale”, illustrando al pubblico le novità per quanto concerne l’utilizzo del Bitcoin da parte degli Stati-nazione: il Bitcoin da oggi ha corso legale a Madeira e Próspera, ma occhio al Messico.

Innanzitutto, come confermato anche dal presidente di Honduras Próspera Inc. Joel Bomgar, nella charter city di Próspera (collocata nelle Honduras) il Bitcoin opererà con corso legale: i cittadini potranno dare vita ad aziende e attività commerciali, oltre che effettuare transazioni, nella giurisdizione di Próspera con la criptovaluta di Satoshi Nakamoto.

Anche la Regione Autonoma di Madeira in Portogallo adotterà il Bitcoin con corso legale, come annunciato sul palco della Bitcoin 2022 Conference direttamente dal Presidente Miguel Albuquerque. I cittadini che adotteranno il Bitcoin non saranno soggetti alla tassazione nazionale e chiunque potrà lanciare la propria impresa nell’arcipelago operando sulla base offerta dai Bitcoin.

Il terzo annuncio riguarda invece il Messico: la senatrice Indira Kempis ha svelato che, per una maggiore inclusione finanziaria e verso una educazione più diffusa e inclusiva, il governo nazionale entro i prossimi due mesi inizierà a lavorare attivamente sulla regolamentazione del Bitcoin nel settore fintech e sulla sua legalizzazione definitiva nel Paese.

Questi traguardi decisamente monumentali sono stati raggiunti da Samson Mow al di fuori di El Salvador in solamente un mese: il suo obiettivo è chiaro, accelerare la hyperbitcoinization, ovverosia la transizione volontaria di sempre più Stati-nazione al Bitcoin. Lo stesso Mow convinse il presidente Nayid Bukele a legalizzare il Bitcoin a El Salvador nel giugno 2021.