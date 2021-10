Bitcoin, oggi il debutto del primo EFT nella Borsa di New York: nuovo record in arrivo?

Qualche giorno fa il Bitcoin ha raggiunto il massimo degli ultimi cinque mesi ma la giornata di oggi potrebbe far registrare un nuovo record perchè ProShares ha comunicato che oggi lancerà il suo primo EFT sui future di Bitcoin nella borsa di New York.

L'annuncio è arrivato direttamente da ProShares attraverso un comunicato pubblicato sulle proprie pagine, dove ha viene spiegato che BITO (PROSHARES BITCOIN STRATEGY EFT) consentirà agli investitori di prendere posizione sul prezzo del Bitcoin. Il fondo non si baserà su un token BTC, ma sui future BTC che già da tempo possono essere scambiati sul CME (Chicago Mercantile Exchange).

La giornata di oggi però è a tutti gli effetti storica per il Bitcoin ed in generale per il mercato delle criptovalute, in quanto gli EFT rappresentano uno strumento utilizzato principalmente dai piccoli risparmiatori, a differenza dei future che vengono utilizzati dagli investitori professionali.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin sta registrando un incremento del 2,15% a 62.222 Dollari, mentre su base settimanale la crescita è del 9,33%. Ethereum invece riporta un +1,92% ed è a quota 3.808 Dollari, con una crescita dell'11,71% rispetto a sette giorni fa. Sarà senza dubbio interessante monitorare l'andamento nel corso delle prossime ore.