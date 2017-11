Bitcoin è oltre i 9000$, un nuovo record per la criptovaluta. Il mercato cresce.

Dopo la giornata positiva del 25 novembre, anche oggi 26 novembre il mercato delle monete digitali continua a crescere ed il bitcoin tocca un nuovo record assoluto arrivando ad un valore di, un +6% sempre rispetto a ieri, con una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari.

Il mercato delle criptovalute rispetto al report di ieri è passato da 272 miliardi di dollari a 285 miliardi di dollari attuali, un altro record. Da settimane la crescita non sembra volersi arrestare, nonostante le notizie non proprio rassicuranti sul consumo energetico dovuto all'apparecchiatura che usano i miners per mettere in sicurezza la Blockchain e quindi tutti gli scambi di bitcoin.

Sono di tre giorni fa le parole di Thomas Jordan della Swiss National Bank (SBN), che ha confermato l'attenzione delle banche verso il fenomeno Bitcoin, precisando che per ora viene visto più come un investimento piuttosto che una possibile valuta del futuro. Nel discorso ha però aggiunto che le banche devono considerare l'effetto che queste criptovalute possono avere sull'intero sistema finanziario.

Se non avete familiarità con il mondo delle criptovalute vi consigliamo la guida creata da Everyeye.it che spiega i principi fondamentali del Bitcoin, così che possiate capire come funziona un sistema decentralizzato, ovvero la Blockchain al di sotto della maggior parte delle monete digitali.