Bitcoin a picco, la scommessa di El Salvador premia? Ecco le possibili perdite

Mentre il calo di Bitcoin ed Ethereum sembra per molti ancora lontano dalla sua fine in un percorso di ridimensionamento che ha avuto ripercussioni su tutto il mercato, è giunto il momento di analizzare la situazione di El Salvador, primo Paese ad approvare BTC come valuta reale.

Il Paese centramericano, infatti, nella seconda metà del 2021 ha abbracciato con entusiasmo la tecnologia blockchain, tra mining da energia geotermica e investimenti di alto spessore.

Il sogno del presidente Bukele, tuttavia, non è immune ai cali più o meno fisiologici del mercato. In questo contesto, con BTC che ha toccato minimi che non si vedevano da oltre sei mesi, a quanto ammontano le riserve statali di El Salvador?

Ebbene, stando ai calcoli di Crypto Briefing, basati su ciò che sappiamo effettivamente sui movimenti del Presidente Bukele, allo stato attuale il Paese avrebbe una riserva di 1801 BTC, acquistati in varie tranche al costo complessivo di circa 88 milioni di dollari. Considerate le attuali quotazioni, con un singolo token scambiato a 35260 dollari, le casse di El Salvador sarebbero in perdita del 29%, con un valore totale del portafoglio di circa 63 milioni di dollari.

Tutto questo assumerebbe un carattere definitivo qualora il Presidente decidesse di vendere le riserve, ma in un mercato tanto volatile, per un Paese che progetta depositi a lungo termine, parlare di "perdite" sarebbe improprio.

L'ultimo acquisto, invece, risale a pochi giorni fa, quando il Presidente di El Salvador ha annunciato l'acquisto di altri BTC, i più economici di sempre nella sua storia.