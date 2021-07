Bitcoin, portafoglio dormiente dal 2012 si risveglia: mossi diversi milioni di dollari

Mentre da una parte i miner occidentali di Bitcoin gioiscono perché è più facile e profittevole estrarre Bitcoin, da qualche parte nel mondo un utente ha “risvegliato” a sorpresa un portafoglio BTC dormiente dal 2012 compiendo le prime transazioni in 9 anni di silenzio.

A rivelare questo curioso fenomeno è stato Bitcoin Magazine, portale particolarmente noto nel mondo BTC che, giusto nella giornata di oggi 13 luglio 2021, ha pubblicato il tweet che potete vedere in calce all’articolo. Si parla, secondo i suoi dati, di transazioni per un totale di 791 Bitcoin ovvero 26 milioni di Dollari circa, spalmati in più movimenti a diversi indirizzi.

Un utente Twitter nel thread ha pure pubblicato il presunto profilo in questione, nel quale si vedono solo quattro transazioni: la prima è stata la ricezione di 640 BTC da un altro portafoglio, seguito da altre entrate minori e un passaggio finale sempre di 640 BTC ad altri due indirizzi, ma non risultano presenti attività datate al 2012. D’altro canto, il profilo che ha inviato i 640 BTC (in realtà 740 in totale, ma 100 a un altro indirizzo) ha attività sì risalenti al 2012, ma nessuna inattività. C’è, dunque, un po’ di confusione in merito.

In ogni caso, prendendo per autentica la notizia di Bitcoin Magazine possiamo cercare di comprendere come mai questo portafoglio sia rimasto inattivo per così tanto tempo: la motivazione più semplice, forse addirittura banale, riguarda ovviamente la dimenticanza dei dati per accedere al portafoglio da parte del proprietario, che solo nelle ultime ore è riuscito finalmente a riaverle dopo essersi ricordato di avere una fortuna messa da parte. Altrimenti, potrebbe essere semplicemente stato un “gioco di attesa” durato 9 anni e che ha dato decisamente i suoi frutti.

Intanto, anche il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha detto la sua sul Bitcoin.