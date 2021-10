Bitcoin, prezzo ancora in crescita: raggiunto il massimo degli ultimi cinque mesi

Prezzo ancora in salita per il Bitcoin. La criptovaluta più importante del mercato, infatti, apre la settimana con il valore ancora in crescita: questa mattina infatti ha raggiunto il massimo degli ultimi cinque mesi.

Nella fattispecie, qualche ora fa ha raggiunto quota 57mila Dollari, salvo poi scivolare leggermente al di sotto. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 56.575,82 Dollari, in calo del 3,01% rispetto a 24 ore fa. Nell'ultima settimana, comunque, il valore è cresciuto del 18,70%, a dimostrazione di un periodo molto positivo per il token grazie a cui El Salvador costruirà un ospedale veterinario.

Solo la scorsa settimana, il Bitcoin aveva superato i 50mila Dollari. Come avvenuto anche in altre circostanze, la crescita del Bitcoin ha trascinato anche le altre criptovalute: Ethereum viene ora scambiato a 3.579,70 Dollari, in crescita dello 0,44% rispetto ad ieri e del 6,88% su base settimanale. Perde Cardano, l'1,37% in 24 ore, così come XRP che registra un calo del 2,17%, mentre Solana riprota un -2,13% ed è venduto ora a 152,30 Dollari.

Questo nuovo aumento arriva dopo la stretta della Cina nei confronti delle criptovalute, annunciata qualche settimana fa dalla Banca Centrale del paese, che ha reso illegali gli scambi.