Bitcoin, il prezzo sale del 10%: la capitalizzazione supera il trilione di Dollari

Bitcoin ancora in risalita in questo martedì di Marzo 2021. La criptovaluta più importante del mercato, infatti, nelle ultime 24 ore ha guadagnato il 10%, un trend che ha portato la capitalizzazione complessiva del mercato al di sopra di mille miliardi di Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 54.050,13 Dollari, in crescita del 10,70% rispetto a sette giorni fa e, come avvenuto anche in altre circostanze, sta trainando anche le altre criptovalute più popolari del mercato.

Ethereum, nello specifico, ora viene venduto a 1.822,28 Dollari, anch'esso in crescita del 6,57% rispetto ad ieri e del 16,82% rispetto alla settimana scorsa. La situazione di quest'ultima moneta virtuale è degna di nota e merita menzione, dal momento che gli esperti hanno previsto una crescita esplosiva per Ethereum a seguito delle modifiche al regolamento ed al sistema su cui si basa la rete blockchain.

Proprio l'analista delle piattaforma di trading online eToro, David Derhy, in una dichiarazione all'Independent ha osservato che "il mercato sta accogliendo favorevolmente le mosse annunciate di recente. I prezzi di Ethereum e Bitcoin sono entrambi rimbalzati a seguito delle ultime notizie sulle modifiche".

Per Ethereum, si prevede che superi i 2000 Dollari quest'anno, dopo il nuovo regolamento che entrerà in vigore a Luglio.