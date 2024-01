Bitcoin, il prezzo torna a superare i 45mila Dollari: non succedeva dal 2022

Prezzo del Bitcoin ancora in crescita. Dopo il +156% registrato nel corso del 2023, la criptovaluta più importante del mercato dà il via al nuovo anno in grande stile: nella giornata di oggi infatti il valore ha superato i 45mila Dollari per la prima volta dall’aprile del 2022.

Nello specifico, il Bitcoin nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 45.345 Dollari, il 6% in più rispetto a 24 ore fa, mentre qualche ora fa ha toccato il picco degli ultimi 21 mesi raggiungendo i 45.532 Dollari. Il trend continua ad essere positivo insomma, ma tali livelli sono comunque ben lontani dal picco di 69mila Dollari raggiunto nel novembre del 2021.

Della nuova esplosione del prezzo del Bitcoin e delle criptovalute abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse settimane, e secondo alcuni sarebbe legata alla situazione economica di vari stati.

Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, viene scambiata a 2.387,68 Dollari nel momento in cui stiamo scrivendo, con un incremento del 3,80%, mentre Solana è a 113,05 Dollari, +6,79% rispetto a 24 ore fa.

Come riportato da Reuters, negli Stati Uniti molti investitori starebbero puntando sul Bitcoin alla luce dei rumor secondo cui l’Autorità di Regolamentazione dei Titoli possa approvare un EFT Spot sul Bitcoin, che potrebbe aprire il mercato a milioni di investitori attirando miliardi di investimenti.