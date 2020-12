Bitcoin a quota 20.000 Dollari di valore: è record per la criptovaluta

Continua la risalita del valore dei Bitcoin. La criptovaluta popolare del mercato ha infatti raggiunto quota 20.000 Dollari di valore, si tratta del più alto di sempre, ben superiore anche a quello raggiunto nel periodo d'oro di tre anni fa.

In effetti una notizia di questo tipo era ampiamente nell'aria, dal momento che le fluttuazioni del valore l'avevano spesso portato vicino a quota 20mila. Tuttavia, nelle ultime settimane non aveva mai sfondato tale dato e spesso dopo gli incrementi ha fatto registrare dei cali molto intensi.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, CoinMarketCap certifica un valore di 20.236,91 Dollari per il Bitcoin, superiore del 5,62% rispetto a 24 ore fa e dell'11,03% se confrontato alla scorsa settimana. Per fare un raffronto Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, viene scambiata a 614 Dollari l'uno, mentre XRP è a 0,49631 Dollari.

A beneficiare di questo incremento è tutto il mercato e sono segnalate variazioni positive per tutte le criptovalute.

Le motivazioni di tale aumento non sono note: probabile però che molti abbiano visto nel Bitcoin un nuovo bene rifugio in tempi di pandemia, ma sarà senza dubbio interessante che tipo di evoluzione avrà il mercato dopo questo nuovo massimo storico raggiunto dalla moneta virtuale.