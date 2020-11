Il Bitcoin ha raggiunto il valore più alto di sempre a 19.786 Dollari, crescerà ancora?

Il Bitcoin a metà novembre aveva già dato i chiari segni di una ricrescita un po’ inattesa, sfondando ufficialmente i 16.000 dollari dopo la grande crescita tra 2017 e 2018, ma proprio nelle ultime ore, dopo tre anni di attesa, gli investitori possono festeggiare l’ultimo massimo storico pari a 19.786,24 Dollari.

La principale criptovaluta sul mercato negli ultimi giorni era tornata a essere protagonista di analisi e rumor su una nuova crescita spropositata ritenuta da alcuni un’altra bolla speculativa pronta a esplodere, tanto che gli esperti di CoinDesk hanno atteso prima di parlare di questo nuovo traguardo. Tra i primi siti a riportare la notizia del sorpasso del record precedente, infatti, figura Decrypt.

Poche ore dopo, però, anche secondo il CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI) la criptovaluta ha registrato ufficialmente la suddetta cifra, battendo il massimo storico di appena 3 dollari. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il Bitcoin è sceso di un centinaio di dollari circa rispetto al valore raggiunto qualche ora fa. Kevin Kelly, ex analista azionario di Bloomberg, ha comunicato direttamente a CoinDesk: “Il significato di un nuovo massimo storico in termini di dollari non può essere sottovalutato. Molti scettici hanno denunciato pubblicamente bitcoin per non essere riuscito a raggiungere un nuovo massimo nonostante un contesto macro così favorevole, quindi questa è l'ennesima testimonianza della capacità di resistenza di Bitcoin”.

Da inizio anno la criptovaluta ha guadagnato il 167%; dai suoi minimi annuali a marzo, dopo essere crollato di oltre il 50% in un solo giorno, ha inoltre registrato una crescita di oltre il 400%. Sebbene secondo Coin Metrics ci sono ancora molti investitori che mettono in dubbio l’affidabilità dei dati di mercato ampiamente diffusi, diversi analisti del settore delle criptovalute ritengono che la crescita attuale sia sana e pronta a continuare, grazie anche alla spinta di società come Square e PayPal che stanno incanalando il capitale al dettaglio in Bitcoin, con la prima che ha registrato un fatturato record di 1 miliardo di Bitcoin nel Q3 2020.

Anche la domanda istituzionale sembrerebbe in aumento: guidato da investitori rinomati come Stanley Druckenmiller, Bill Miller, Paul Tudor Jones e Rick Rieder di BlackRock, il pensiero del pubblico finanziario mainstream sul Bitcoin sta diventando sempre più positivo, anche perché il numero totale di indirizzi Bitcoin attivi è salito allo stesso modo ai massimi storici e la densità economica della rete – ergo, il valore per byte – si sta avvicinando a livelli altrettanto importanti.

Ricordiamo, tra l’altro, che anche in Italia alcuni supermercati tra cui PAM e Penny Market hanno stretto una partnership con Viacash per permettere agli utenti di ricaricare il conto direttamente alla cassa.