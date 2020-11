Bitcoin da record: superati i 16.000 dollari per la prima volta dopo tre anni

Nel corso della notte del 13 novembre 2020 il Bitcoin è tornato a cifre spaziali, sfondando ufficialmente i 16.000 Dollari circa (ovvero 13.789 Euro al cambio attuale) stabilendo un nuovo massimo dopo la grande crescita tra 2017 e 2018, con il picco di 20.000 dollari per Bitcoin nel dicembre 2017, e il crollo fino ai 3.000 dollari di gennaio.

Tra alti e bassi, i dati mostrano che la criptovaluta più famosa al mondo è cresciuta del 123% nel corso di quest’anno e del 50% in questo trimestre. Il mercato generalmente crede che il recente aumento dei prezzi di Bitcoin sia stato guidato dallo stimolo economico e dalle politiche di quantitative easing lanciate da vari paesi in risposta alla nuova epidemia di coronavirus; per proteggersi dall'inflazione, le istituzioni come Grayscale Assets e Square hanno iniziato a migliorare le loro posizioni nelle criptovalute.

Kyle Davies, co-fondatore di Three Arrows Capital, ha dichiarato: "Sullo sfondo degli stimoli della Federal Reserve, ci aspettiamo che gli investitori in possesso di liquidità continuino ad allocare in Bitcoin. […] L'interesse finora nel 2020 è stato principalmente da parte delle istituzioni e potremmo vedere una maggiore partecipazione al dettaglio quando questa criptovaluta rompe il suo massimo storico di $ 20.000".

Secondo l'investitore miliardario statunitense Stanley Druckenmiller, invece, a lungo termine Bitcoin potrebbe persino superare l'oro. Gli analisti prevedono che il prezzo del Bitcoin potrebbe stabilizzarsi per un breve periodo di tempo, superando nuovamente i 20.000 Dollari a dicembre. Insomma, dopo i primi buoni segnali di luglio in cui il Bitcoin era arrivato a 11.198,32 Dollari, ora gli investitori nel settore delle criptovalute potrebbero tornare a sorridere dopo tanto tempo.

Intanto alcuni supermercati italiani come PAM e Penny Market hanno stretto una partnership con Viacash per consentire agli utenti italiani di ricaricare il proprio conto direttamente alla cassa.