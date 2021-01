Il Bitcoin ha registrato il più grande calo di valore della sua storia

Dopo l'aumento di valore del Bitcoin, di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, la criptovaluta più popolare ha registrato in giornata odierna la riduzione di valore più importante della sua storia ed in generale del mercato.

Come riportato dall'Independent, infatti, la moneta virtuale dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico nella giornata di ieri, quando ha sfiorato quota 35mila Dollari, questa mattina ha perso 5mila Dollari nel giro di poche ore ed è scesa sotto i 29mila Dollari.

Dati alla mano, mai prima d'ora il Bitcoin aveva perso più di 4.000 Dollari nel giro di poche ore, nonostante i cali percentuali importanti riportati nel 2017 dopo la corsa al rialzo che l'aveva reso un fenomeno mondiale.

La criptovaluta nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a poco più di 30mila Dollari, comunque un valore in calo del 9,41% rispetto a quello della giornata di ieri. Cresce invece Ethereum, che supera i mille Dollari, mentre Tether si aggira intorno ad 1 Dollaro.

Questo nuovo calo dimostra ancora una volta come la volatilità del mercato sia un fattore da tenere in considerazione al momento dell'investimento. Gli analisti però continuano ad essere entusiasti per il periodo che sta attraversando il Bitcoin e per il 2021 prevedono un valore che potrebbe superare addirittura quota 50mila Dollari.