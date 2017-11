Bitcoin: i regolatori europei mettono in guardia gli acquirenti

Gli organi regolatori dell’Unione Europea hanno messo in guardia gli investitori circa le insidie rappresentate dall’acquisto di criptovalute di nuova emissione, che non sono regolamentate e sono un rischio per il finanziamento di imprese.

“Gli ICO sono investimenti estremamente rischiosi ed altamente speculativi” ha affermato l’European Securities and Markets Watchdog (ESMA), secondo cui ci sarebbe “il serio rischio della perdita totale degli investimenti.”

“Molte delle criptovalute o token non hanno alcun valore reale, e non possono essere utilizzate per servizi e prodotti” si legge nell’analisi dell’agenzia, che ha avvertito gli organi emittenti delle monete sulle possibili sanzioni previste dalle normative esistenti.

L’ESMA ha anche richiesto un più ristretto controllo sulle criptovalute. La Cina, ad esempio, ha vietato le ICO (offerte pubbliche iniziali basate sulle criptovalute), che possono essere utilizzate dagli investitori ed imprenditori per raccogliere decine di milioni di dollari in poche ore.