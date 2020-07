Il Bitcoin riprende a volare: raggiunto il valore più alto dell'ultimo anno

Con l'indebolimento del valore del Dollaro, riprende la corsa del Bitcoin. La criptovaluta più importante al mondo infatti ha raggiunto il massimo dell'ultimo anno, toccando quota 11.000 Dollari. Nella fattispecie, nel corso della giornata è arrivato a 11.198,32 Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, il valore è tornato sotto gli 11.000 Dollari e la moneta virtuale viene scambiata ad 10.947,29 Dollari, comunque in aumento del 6,27% rispetto alla giornata di ieri. Ethereum invece è al secondo posto, a 314,16 Dollari, in calo del 2,88% rispetto a 24 ore fa.

In generale, il 2020 è risultato essere un anno in cui il valore del Bitcoin è rimasto stabile: a seguito dell'halving di Maggio infatti il valore era tornato su 10mila Dollari, per la contentezza dei tanti utenti che posseggono le criptovalute. Di recente è anche emersa la notizia secondo cui l'estrazione della moneta virtuale sarebbe diventata estremamente difficile a causa dei calcoli necessari.

In piena pandemia, Elon Musk ha cercato di spiegare il Bitcoin a JK Rowling su Twitter, in una discussione che è diventata estremamente popolare tra i fan delle criptovalute. La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute ha toccato quota 320.101.363.672 Dollari, grazie alle quasi 6mila criptovalute presenti in commercio. Il Bitcoin però detiene una quota del 63,1%.