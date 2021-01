Bitcoin ancora in risalita: vicino ai 40mila Dollari di valore

Continua al corsa del Bitcoin, dopo aver superato ieri i 35mila Dollari di valore. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta più importante del mercato si sta avviando a grandi passi verso i 40mila Dollari, in crescita del 10% rispetto alla giornata di ieri.

Per la precisione, il Bitcoin viene ora scambiato a 38.263,74 Dollari, il 27% in più rispetto a sette giorni fa. La capitalizzazione di mercato complessiva è invece a 688.375.100.885 Dollari, un dato in continuo aumento grazie all'incremento del valore della moneta.

Boom anche per Ethereum, che ora è disponibile a 1.223,57 Dollari, in aumento dell'8,04% rispetto ad ieri ed in crescita del 58,34% se si confronta con il prezzo di sette giorni fa.

Tether, invece, resta sostanzialmente stabile ad 1 Dollaro, ma in generale è tutto il mercato delle criptovalute a beneficiare di questa nuova corsa del Bitcoin che, secondo le previsioni degli analisti di JPMorgan, potrebbe portare la criptovaluta.

Nonostante questo rally, però, il mercato si conferma essere molto volatile: basti pensare che solo qualche giorno fa il Bitcoin aveva registrato il più grande calo di valore della sua storia, perdendo circa 4mila Dollari nel giro di poche ore e scendendo sotto i 29mila Dollari. L'incertezza economica però potrebbe aver spinto gli utenti ad acquistarlo.