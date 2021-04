Quanti Bitcoin ha Satoshi Nakamoto? Potrebbe essere più ricco di Jeff Bezos!

Del mistero che ruota intorno al creatore del Bitcoin abbiamo più riprese parlato su queste pagine ne abbiamo discusso riportando le varie teorie che sono circolate sul web negli ultimi anni. C’è però un aspetto che ancora attira molti: la quantità di Bitcoin che possiede Satoshi Nakamoto.

Secondo alcune teorie e stime, Nakamoto diventerà l’uomo più ricco del mondo qualora la criptovaluta da lui creata dovesse raggiungere quota 182mila Dollari di valore. Attualmente il traguardo sembra essere lontano, ma un eventuale sorpasso ai danni del record di Jeff Bezos sarebbe senza dubbio particolare e darebbe il via ad un nuovo capitolo nella classifica dei “Paperoni d’oro”.

In termini in Bitcoin da lui posseduti, sappiamo che il 3 Gennaio 2009 Satoshi Nakamoto ha minato il così detto “blocco genesi” del Bitcoin, che ha dato il via alla criptovaluta più importante del mondo. Grazie alle minori difficoltà di mining dei primi tempi, i rumor riferiscono che fino a luglio 2009 avrebbe minato oltre 1 milione di Bitcoin che si traducono, circa, in 50 miliardi di Dollari.

Insomma, la questione è senza dubbio curiosa e merita di essere seguita, ma chiaramente è legata a due fattori: l’andamento del mercato delle criptovalute, e delle azioni di Amazon. Qualora il patrimonio di Bezos dovesse continuare a salire, per il misterioso Nakamoto sarebbe difficile prendersi lo scettro di uomo più ricco al mondo.