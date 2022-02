Bitcoin scende a 40.000 Dollari: mai così male da gennaio, quali sono le cause?

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell'inizio della ripresa di Bitcoin, in cui si poteva sperare grazie all'aumento a cifre record dell'hashrate della criptovaluta. Già oggi, però, dobbiamo riportare un nuovo importante calo del valore di Bitcoin, che nelle ultime ore si è avvicinato alla soglia "psicologica" dei 40.000 Dollari.

La notizia, che arriva dopo una settimana di generalizzato ottimismo per le criptovalute, culminata con la previsione di Bitcoin a 200.000 Dollari nel 2022, sembra essere legata ad una serie di fattori concomitanti legati anche ai mercati tradizionali e che hanno portato Bitcoin al suo peggior "drop" nelle ultime quattro settimane.

Secondo Edward Moya, Senior Market Analyst di OANDA, "Bitcoin è stato vittima di una mossa di Wall Street verso la diminuzione del rischio, poiché gli investitori vedono i problemi geopolitici nel breve periodo e le politiche monetarie [della Federal Reserve americana] troppo stringenti come un fattore di ulteriore rischio per tutti gli asset già considerati "pericolosi". In altre parole, quasi nulla di diverso dai fattori che hanno causato la brusca diminuzione di valore di Bitcoin di inizio 2022.

Ad ogni modo, i mercati in questi giorni stanno cedendo al peso delle tensioni in Est Europa e nemmeno l'apparente riduzione del numero di soldati russi sul confine con l'Ucraina sembra aver rassicurato gli investitori: in una situazione del genere è normale pensare ad una contrazione del mercato, che questa volta ha interessato anche le criptovalute, e non solo gli asset tradizionali.

Parallelamente, altro timore degli investitori è che la nuova politica monetaria della Federal Reserve crei danni sul mercato, riducendo la propensione al rischio e all'investimento dei cittadini con un sistema eccessivamente rigido, imposto però dal periodo (probabilmente) post-pandemico di risistemazione dei bilanci dopo gli stimoli alla ripartenza economica generati in risposta alla crisi legata alla pandemia.

In questo clima, Bitcoin ha perso il 6,6% di valore nelle ultime 24 ore, attestandosi, nel momento in cui scriviamo questa notizia, a circa 40.850 Dollari. Anche altre valute stanno facendo registrare perdite ingenti, benché più ridotte di Bitcoin: Ethereum, per esempio, sta perdendo il 4,23%, ed è sceso sotto la soglia dei 3.000 Dollari, mentre Solana è sceso sotto i 100 Dollari, con una perdita del 3,24%.