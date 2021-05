Il Bitcoin scende sotto i 40mila Dollari: ecco il motivo del crollo del mercato

Nuovo crollo per il mercato delle criptovalute. Nella notte il Bitcoin ha perso oltre il 10% del valore ed è scivolato sotto i 40mila Dollari di valore, ma hanno registrato forti perdite anche le altre monete virtuali come Ethereum, Cardano, Dogecoin e Binance Coin.

La motivazione è da ricercare in un giro di vite sulle criptovalute annunciato dal governo Cinese. Le autorità di regolamentazione ed istituzioni finanziarie non saranno più autorizzate a supportare le transazioni in monete virtuali. Questa nuova regola si applica a banche, piattaforme di pagamento ed istituti di credito che non avranno più la facoltà di offrire ai propri clienti servizi di criptovalute, incluso il trading.

Ma non è tutto, perchè a contribuire al crollo del mercato ci hanno pensato anche tre enti del settore, che in una dichiarazione congiunta hanno messo gli utenti in guardia dalla volatilità: "recentemente, i prezzi delle criptovalute sono saliti alle stelle e sono precipitati e il commercio speculativo di criptovalute è rimbalzato, violando gravemente la sicurezza della proprietà delle persone e interrompendo il normale ordine economico e finanziario".

Il Bitcoin, nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 39.360 Dollari, mentre Ethereum in 24 ore ha perso il 16% ed è a quota 2.946,60 Dollari.

Insomma, dopo il passo indietro di Elon Musk sul Bitcoin, un'altra brutta notizia si abbatte sul mercato.