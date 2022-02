Bitcoin, Senatrice USA dichiara che anche la Fed dovrebbe comprarli

In attesa di aggiornamenti sulle vociferate nuove regolamentazioni USA sulle criptovalute, hanno fatto il giro del web le ultime dichiarazioni della Senatrice USA Cynthia Lummis proprio su questo argomento.

In particolare, nel corso di un panel della Orrin G. Hatch Foundation, la Lummis avrebbe affermato che "sarebbe una buona idea" se anche la Federal Reserve acquistasse Bitcoin, dal momento che è già in possesso di 40 miliardi in valute straniere.

Proseguendo nel discorso, la Senatrice ha anche precisato che "avrà molto senso", soprattutto quando il quadro statutario e normativo statunitense sarà aggiornato e completo in merito alla blockchain e alle criptovalute: trattandosi di economia decentralizzata, infatti, Bitcoin sarà "sempre più presente e questo la Fed dovrebbe tenerlo in considerazione".

Presente anch'egli alla discussione, Randal Quarles, ex vicepresidente per la supervisione della Federal Reserve, ha affermato che, secondo lui, la Fed non si muoverà presto in questa direzione.

La Senatrice Lummis, già nota per le sue posizioni in merito alle criptovalute, ha acquistato i suoi primi Bitcoin con l'aiuto di suo genero quando il valore si attestava a circa 350 dollari. Oggi, dopo un record storico di poco inferiore ai 70mila, un Bitcoin si scambia a 40.000 dollari, dopo un periodo a dir poco impegnativo per il mercato, che andava avanti dalla fine del 2021.