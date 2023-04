Bitcoin sfonda i 30mila Dollari per la prima volta da giugno 2022: i possibili motivi

Mercato delle criptovalute in forte rialzo in questo martedì post-Pasqua. A trainarlo ci pensa il Bitcoin, che sfonda quota 30mila Dollari di valore per la prima volta da quasi un anno: era da giugno 2022 infatti che la principale moneta del mercato non si attestava a questi livelli.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin guadagna il 6,21% rispetto a 24 ore fa e viene scambiato a 30.084,10 Dollari, seguito da Ethereum che viaggia verso i 2000 Dollari ed ora è a 1.916,98 Dollari.

Come avvenuto anche in altre circostanze simili, gli esperti del settore si stanno interrogando sulle possibili motivazioni che hanno portato a questo nuovo rialzo dopo settimane di sofferenza per il mercato complessivo. Secondo molti si tratterebbe di una sorta di scommessa sulle possibili future mosse della Federal Reserve, che in queste settimane ha attuato una politica molto aggressiva per contenere l’inflazione. Con la situazione in miglioramento però il sentiment potrebbe essere migliore.

Proprio qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo pubblicato un’analisi che ha mostrato come da inizio anno il valore del Bitcoin sia cresciuto del 50%, superando anche l’oro. In molti continuano a vedere la criptovaluta come un bene rifugio, evidentemente.

Tra le innumerevoli curiosità, è emerso anche che Apple ha nascosto il whitepaper di Bitcoin in tutti i Mac, per una ragione al momento non nota.