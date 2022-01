Bitcoin, il Sindaco di New York pronto a ricevere il primo assegno in criptovaluta

Certamente non sarà il primo e neanche l'unico, ma il Sindaco di New York Eric Adams presto dovrebbe ricevere il suo primo stipendio in BTC. Negli Stati Uniti la Pubblica Amministrazione ha imboccato questa strada già da tempo, come nel caso dei Bitcoin per le tasse a Miami.

Il neo-eletto Sindaco della Metropoli ha anche rilasciato alcune scottanti dichiarazioni in merito alle sue modalità di pagamento ma anche al mercato in generale. In particolare, parlando ai microfoni della CNBC e qui presente in calce alla notizia, Adams ha affermato di essere ancora in attesa del primo assegno - in totale saranno tre gli stipendi che dovrebbe ricevere in BTC - e che come Sindaco uno dei suoi obiettivi sarà quello di rendere la città di New York un HUB per le criptovalute.

Nel corso dell'intervista, il conduttore ha anche parlato dell'attuale fase di flessione, in cui Bitcoin è sceso sotto i 43000 dollari. Nessun dubbio per il primo cittadino, il quale ha ribattuto con forte convinzione che "a volte il momento migliore per acquistare è proprio quando le cose scendono, così nel momento in cui torneranno a salire si sarà ottenuto un buon profitto [...] Voglio che New York City sia il centro di questa tecnologia".

Idee piuttosto chiare dunque, del resto la scelta di optare per tre mensilità di stipendio in BTC corrisponderebbero in dollari, allo stato attuale, a 1.51 BTC in totale.