Bitcoin, sprint fino a 40mila dollari spinge una ripresa generalizzata del mercato

Dopo aver analizzato le possibili variabili in gioco nel calo di Bitcoin di inizio 2022, torniamo a occuparci di mercato per analizzare una situazione piuttosto curiosa avvenuta nel pomeriggio del 4 febbraio 2022, giornata in cui Bitcoin ha finalmente toccato di nuovo i 40000 dollari per token.

Com'era preventivabile, il rally di BTC, che sembra non essere ancora del tutto terminato, ha portato con sé un generalizzato cambio di colore verso il verde per i principali asset sul mercato. Tra questi, Ether è tornato a testare la soglia dei 3000 dollari, con una capitalizzazione che torna sopra i 350 miliardi. Allo stesso modo BNB, il token di Binance, si attesta su 391 dollari per 64,6 miliardi di Market Cap e Cardano subito sotto con 1,10 dollari per oltre 37 miliardi.

Questi i principali player, ma tantissimi altri asset sono tornati a sfiorare valori che non si toccavano da mesi. Tra questi Solana, XRP e Polkadot, rispettivamente a 109, 0,63 e 20 dollari. In linea di massima, la crescita giornaliera è stata di circa il 10%, capitanata da SOL ed ETH con il 12% e fanalino di coda ADA con appena il 5%.

Una ventata di ottimismo per gli investitori di tutto il mondo, sebbene l'attuale valore di un BTC sia ancora molto lontano dal clamoroso record di Bitcoin registrato a novembre del 2021, dopo il quale è iniziata una progressiva fase al ribasso culminata con valori minimi che hanno sfiorato anche i 33mila dollari.