Bitcoin è stato il nono articolo più letto del 2017 su Wikipedia

Il 2017 è stato senza dubbio l'anno del Bitcoin. E' stato infatti l'anno in cui la criptovaluta ha raggiunto un livello di popolarità che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato, oltre che quotazioni record, poco prima del calo di fine anno ed inizio 2018. A conferma di ciò arrivano anche alcune statistiche dal web.

Wikipedia, l'enciclopedia più famosa al mondo, ha infatti rilasciato l'edizione 2017 dell'annuale "Top 50 Report", ovvero dei termini e ricerche più effettuate sulla piattaforma nel corso dell'anno da poco concluso.

Il Bitcoin è risultato essere il nono articolo più letto a livello mondiale, con oltre 15 milioni di letture, uno in meno rispetto agli Stati Uniti, il cui articolo è risultato essere letto da 16,3 milioni di volte.

La moneta virtuale ha ottenuto un milione di letture in più anche di Wonder Woman, 2,6 milioni in più rispetto a Dwayne "The Rock" Johnson e 2 milioni in più di Elon Musk.

Le altre criptovalute sono risultate essere molto distanziate in termini di popolarità, e non risultano essere nemmeno nella top 50.

Le classifiche relative ai primi mesi del 2018 però mostrano una contrazione delle ricerche. Il Bitcoin risulta essere 354esimo in classifica, blockchain al 312esimo posto, criptocurrency è al 1273 posto ed Ethereum occupa la 3710esima posizione.

Il termine blockchain sta registrando più query di ricerca rispetto al Bitcoin, il che dimostra come la tecnologia sia ormai entrata nell'immaginario collettivo.