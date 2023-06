Bitcoin supera i 30mila Dollari: in sette giorni prezzo cresciuto del 21%

Per la prima volta da Aprile 2023, Bitcoin ha superato i 30mila Dollari di valore. Dopo una giornata di saliscendi, infatti, la principale criptovaluta del mercato ha sfondato la quota per restarci stabilmente.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta viene scambiata a 30.182,93 Dollari, in crescita del 4,58% rispetto alla giornata di ieri ma a conclusione di una sette giorni in cui il suo valore è cresciuto del 21,38%.

Come avvenuto anche in altre circostanze in passato, sono trainati dal Bitcoin anche gli altri token. Ethereum ha infatti superato i 1.900 Dollari e viene scambiato a 1.910,27 Dollari, in crescita del 5,32% rispetto ad ieri e del 16,96% rispetto a sette giorni fa.

BNB è a quota 251,82 Dollari, quasi in pari rispetto ad ieri mentre su base settimanale la crescita è stata del 7,31%.

Passando agli altcoin, XRP viene scambiato a 0,5101 Dollari, con una crescita del 3,01%,mentre Cardano cresce del 6,18% a 0,296 Dollari.

In aumento anche il valore di Dogecoin, la criptovaluta del cane che aveva fatto capolino anche sul logo di Twitter e che viene ora scambiata a 0,06789 Dollari: la crescita in questo caso è stata del 5,86% mentre su base settimanale è stata del 13,54%.

Come sempre in casi come questi è difficile capire il motivo per cui si sta assistendo a questa nuova crescita del mercato.