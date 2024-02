Bitcoin supera i 60mila dollari: continua la corsa delle criptovalute

Continua il rally del Bitcoin ed in generale del mercato delle criptovalute. La principale moneta virtuale del mercato, infatti, ha da poco sfondato quota 60mila Dollari di valore, a continuo di un periodo di forti rialzi che ha preso il via a novembre ed ha portato ad una crescita continua del valore.

Per renderci conto di come il prezzo del Bitcoin sia cresciuto negli ultimi mesi, basta analizzare due dati: lo scorso marzo la criptovaluta veniva scambiata a poco più di 20mila Dollari sugli exchange internazionali, e ad ottobre il prezzo si aggirava intorno ai 23mila Dollari. Solo a novembre, come dicevamo poco sopra, è partito il rialzo che ha portato ad una crescita superiore al 154% nel giro di un anno.

Tale trend ha interessato anche le altre criptovalute, tra cui Ethereum, che. beneficiano di questa nuova ondati di rialzo del Bitcoin per la felicità degli investitori.



Nel momento in cui stiamo scrivendo, Bitcoin viene scambiato a 60.606,66 Dollari, il 157% rispetto ad un anno fa, con una capitalizzazione di mercato che è cresciuta del 5,81%, come riportato dal sito web Coinmarketcap.

Ancora lontano il massimo storico del Bitcoin, che nel novembre 2021 aveva addirittura superato i 69mila Dollari, e come sempre nel caso delle criptovalute è difficile fare previsioni su ciò che avverrà dal momento che si tratta di un mercato estremamente volatile. Secondo gli esperti, però, ormai il così detto “inverno delle criptovalute” è ormai alle spalle.