Bitcoin supera 70.000 dollari ed è di nuovo nella storia delle criptovalute

A una manciata di giri d'orologio dal raggiungimento dei 65mila dollari per BTC nel 2024, la criptovaluta torna a fare sognare gli appassionati con una galoppata da sogno iniziata a ottobre 2023 e culminata nel raggiungimento di un nuovo ATH per Bitcoin.

Ma prima, un passo indietro. Se nel 2021 era servito quasi un anno per compiere la cavalcata che consentì a BTC di raggiungere e superare i 68mila dollari, la rincorsa per questo nuovo slancio è stata relativamente breve, portandolo a sfondare il muro dei 70mila dollari, dopo un primo tentativo l'8 marzo 2024, in cui ha formalmente fatto registrare il primo ATH sopra i 70.000 dollari (per l'esattezza, 70.083,05 dollari) senza però mantenerli. Questa seconda volta, il 10 marzo, sembra essere stata altrettanto timida. Rispetto all'inizio del quarto trimestre del 2023, il valore di scambio per singolo token è quasi triplicato, e siamo solo a marzo 2024.

Innegabile che parte di questo rinnovato interesse per Bitcoin e più in generale per tutto lo spazio crypto sia dovuto anche all'halving di aprile, che porterà al dimezzamento del premio per validazione dei blocchi dai 6.25 BTC dell'halving del 2020 ai futuri 3.125 BTC (qui potete trovare una breve guida a Bitcoin per comprendere meglio come funziona).

È difficile, se non impossibile, prevedere come reagirà il mercato, ma di certo il percorso finora è stato esaltante, soprattutto per chi ha continuato a credere nella finanza decentralizzata e nella tecnologia blockchain durante gli ultimi due anni di profonda sfiducia.