Bitcoin supera i 7500$ e il mercato sfonda i 200 miliardi di capitalizzazione

Quella di oggi è un altra giornata positiva per il mercato delle criptovalute che ha superato per la prima volta la capitalizzazione di, mentre la principale moneta digitale, il bitcoin, si è assestato sopra ai 7500$, toccando anche i 7600$.

Le notizie provenienti dalla Cina del ban delle ICO, dell'impossibilità di convertire moneta fiat in criptovaluta e della chiusura di alcuni exchange ha fermato il mercato solo durante il mese di settembre, mentre ad ottobre abbiamo assistito ad una veloce ripresa che ad oggi ancora non si arresta.

Nel frattempo il 16 novembre è atteso l'hard fork del bitcoin per via dell'aggiornamento a SegWit2x. Ad oggi più dell'80% dei miners ha manifestato la propria volontà nell'effettuare l'update: se il restante 20% rimanesse al vecchio protocollo Bitcoin, si creerebbe una nuova criptovaluta. In modo simile negli scorsi mesi abbiamo assistito alla creazione di Bitcoin Cash e Bitcoin Gold.

Se non avete familiarità con il mondo delle criptovalute vi consigliamo la guida creata da everyeye che spiega i principi fondamentali del Bitcoin, così che possiate capire come funziona un sistema decentralizzato, ovvero la Blockchain al di sotto della maggior parte delle monete digitali.