Bitcoin supera gli 8600$, Ether a 480$: il mercato fa numeri da record

Per le criptovalute è ancora una settimana da record con una capitalizzazione totale di oltre, rispetto ai 230 miliardi di dollari della scorsa settimana . L'aumento ha toccato in generale tutte le monete digitali, tra le quali bitcoin è ancora in testa costituendo più deldel mercato totale.

Il Bitcoin è da record con i suoi 144 miliardi di dollari di capitalizzazione ed un valore che ha superato gli 8600$ e non si è fermato neanche di fronte alle notizie che hanno evidenziato l'ingente consumo energetico associato all'attività del mining per garantire la sicurezza del sistema decentralizzato.

Anche il rivale Bitcoin Cash, separatosi dal Bitcoin per garantire più transazioni al secondo e fee per le transazioni più basse aumentando la dimensione del singolo blocco da 1MB a 8 MB, sta vivendo un periodo di crescita con i suoi 27 miliardi di dollari di market cap (+ 7 miliardi rispetto alla scorsa settimana) ed un valore di 1600$.

Ether si riconferma la seconda criptovaluta per capitalizzazione ed in questa settimana è stata premiata dal mercato, passando dai 32 miliardi di dollari di capitalizzazione della scorsa settimana a 45 miliardi di dollari attuali, con un valore poco al di sotto dei 480$. Sembra che la notizia della Testnet Casper abbia sortito il suo effetto, convincendo gli investitori a ridare fiducia al sistema Etehreum che da mesi faticava a crescere.

Per quanto riguarda la criptovaluta cinese NEO c'è stata una decrescita dopo che il famigerato annuncio della scorsa settimana si è rivelato essere tutto meno che eclatante. Tuttavia il mercato è passato solo dai 3 miliardi di $ ai 2,5 miliardi di $, con un valore della criptovaluta che si aggira attorno ai 38$.

Nonostante la crescita generale Mario Draghi si è dimostrano poco preoccupato ed ha nuovamente confermato che non sono necessari interventi da parte della BCE verso la regolarizzazione delle criptovalute.

