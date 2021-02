Il Bitcoin supera quota 50mila Dollari di valore: è il record storico

Dopo un weekend altalenante per il Bitcoin, alla fine la criptovaluta più popolare del mercato ce l'ha fatta e stamattina ha sfondato quota 50mila Dollari di valore, salvo poi tornare leggermente sotto. La notizia era nell'aria e prosegue un periodo importante condito dagli annunci di Elon Musk e Mastecard.

Secondo i dati di Coin Metrics, questa mattina il Bitcoin ha registrato una crescita del 3% per raggiungere il massimo storico di 50.487 Dollari. Poco dopo però è calata di nuovo ma nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 49.598,94 Dollari, in aumento rispetto ai dati di 24 ore ed anche su base settimanale.

A dare un boost importante è senza dubbio stato l'annuncio del maxi acquisto di Tesla, che la scorsa settimana ha confermato di aver acquistato Bitcoin per 1,5 miliardi di Dollari ed ha svelato che in futuro potrebbe accettare la criptovaluta come metodo di pagamento per le proprie vetture. A stretto giro di orologio anche Mastercard ha annunciato il proprio supporto alle criptovalute, che da fine anno potranno essere utilizzate per i pagamenti senza la necessità di effettuare conversioni di alcun tipo.

Insomma, si tratta di un periodo d'oro per le criptovalute che, come abbiamo spiegato nella nostra guida all'acquisto del Bitcoin, sono però estremamente volatili e pertanto rappresentano un rischio.