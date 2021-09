Il Bitcoin supera Tesla e Netflix: è l'investimento più redditizio dell'ultimo decennio

Una nuova analisi pubblicata in rete mostra che il Bitcoin è stato l'investimento più redditizio degli ultimi dieci anni, ed ha superato anche le grandi aziende tecnologiche e le materie prime in termini di rendimento.

Il fondatore e CEO di Compound Capital Advisors, Charlie Bilello, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato alcuni dati che mostrano come il Bitcoin abbia superato i rendimento delle azioni delle principali società al mondo nell'ultimo decennio.

Complessivamente, il rendimento del Bitcoin nell'ultimo decennio è stato di +994,608%, mentre Tesla si è fermata a +15,200%. NVIDIA ha registrato un +6,053%, seguita da Netflix con +2,337%, Amazon +1,427, Microsoft +1,280%, Apple +1,112% e Google +937%. Il dato è ancora più rilevante se si tengono in considera il rendimento dell'oro, che è calato del 6%. Non è un caso infatti che negli ultimi tempi alcuni abbiano paragonato il Bitcoin ad un bene rifugio come l'oro, sebbene molti continuino ad essere dubbiosi a riguardo.

Pesano però sulla criptovaluta i dati relativi all'inquinamento prodotto dal Bitcoin, che sono stati twittato da Elon Musk dopo aver annunciato la marcia indietro di Tesla sul Bitcoin.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta più importante del mercato viene scambiata a 43.692,64 Dollari, il 7,93% in meno rispetto ad ieri.