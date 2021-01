Bitcoin, superati i 35.000 Dollari di valore: è il più alto di sempre

Qualche giorno dopo aver registrato il più grande calo di valore della sua storia, il Bitcoin torna a correre e questa mattina ha sfondato quota 35mila Dollari, per la prima volta in assoluto. Si tratta di un record, dal momento che mai prima d'ora una moneta virtuale aveva raggiunto tali livelli.

Nello specifico, il Bitcoin è salito a 35.783 Dollari questa mattina, salvo poi tornare ai livelli "classici": nel momento in sui stiamo scrivendo viene scambiato a 34.636,49 Dollari, in rialzo dell'8,74% rispetto a ventiquattro ore fa, mentre su base settimanale l'incremento è del 25,47%.

Come accaduto anche in precedenza, non sono chiare le motivazioni di questo nuovo "rally", ma potrebbero aver pesato le stime degli analisti di JPMorgan secondo cui nel 2021 il Bitcoin potrebbe superare quota 100mila Dollari di valore. Secondo altri invece il nuovo incremento sarebbe legato ai risultati delle elezioni in Georgia.

Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, invece viene scambiata a 1.133,93 Dollari, anch'essa in aumento del 9,63% rispetto alla giornata di ieri. Stabile a 1,01 Dollari Tether, che è sostanzialmente in pari.

Anche in Italia le criptovalute stanno registrando un riscontro importante: qualche mese fa la Cassazione ha riconosciuto i Bitcoin come prodotti finanziari, una prima assoluta.