Bitcoin torna sui 44mila Dollari, ETH si avvicina ai 3mila: criptovalute in crescita

Rimbalzo per il mercato delle criptovalute, dopo giorni turbolenti legati al conflitto in Ucraina. In questo martedì, infatti, i principali token del mercato stanno registrando forti rialzi.

Il Bitcoin, nel momento in cui stiamo scrivendo, viene scambiato a 43.265,66 Dollari, in crescita del 12,92% rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale l’incremento è stato del 16,36%. In crescita anche Ethereum, che si avvicina ai 3mila Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 2.900,84 Dollari, il 10% in più rispetto ad ieri ed il 13,99% su base settimanale.

Terra LUNA registra una crescita del 20% ad 88,35 Dollari, ma su base settimanale l’incremento è stato del 76,80%. Anche Cardano è in verde, a 0,9648 Dollari, mentre negli ultimi sette giorni la crescita è stata del 14,62%. Anche Solana è in verde, del 7,03% e si spinge a 96,35 Dollari.

Tra gli altcoin e memecoin, segnaliamo Dogecoin in positivo del 6,88% a 0,1326 Dollari e Shiba Inu in guadagno dell'8,84% a 0,00002611 Dollari.

Negli ultimi giorni l’Ucraina ha chiesto agli utenti donazioni in Bitcoin ed Ethereum per supportare l'esercito alle prese con l'invasione della Russia. La IT Army ucraina si è anche messa alla ricerca dei portafogli russi: la guerra si combatte anche su questo fronte.