Il Bitcoin torna sopra i 50mila Dollari: in crescita anche Ethereum

Nella serata di ieri il Bitcoin ha superato Facebook in termini di capitalizzazione, ma anche la giornata di oggi si prospetta essere molto positiva per la criptovaluta più popolare del mercato. Dopo vari giorni in cui ha riportato forti ribassi, infatti, la moneta virtuale torna sopra i 50mila Dollari di valore.

Rispetto alla giornata di ieri, nello specifico, il Bitcoin ha guadagnato il 5,08% mentre su base settimanale la crescita è stata del 18,98%. La capitalizzazione di mercato invece è a 949 miliardi di Dollari, e rappresenta il 43% di tutto il settore.

Cresce anche Ethereum, che viene scambiato a 3.445,80 Dollari, il 3,86% in più rispetto ad ieri, mentre su base settimanale la crescita è del 17,98%.

In generale, però, è tutto il settore a registrare crescite interessanti: anche Cardano guadagna il 2,65% e viene scambiata a 2,23 Dollari, con una crescita su base settimanale del 4,54%.

Questa tendenza al rialzo arriva dopo settimane di forti preoccupazioni da parte degli investitori. Ha pesato infatti il blocco delle criptovalute imposto dal Governo Cinese, ma soprattutto il caso Evergrande che ha scosso il mercato internazionale. E' chiaro che allo stato attuale è difficile capire se la tempesta sia realmente passata o meno, e come sempre il settore è soggetto a forti fluttuazioni.