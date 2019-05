Il Bitcoin torna a 6.000 Dollari: è la prima volta da inizio anno

Dopo un 2018 non certo da ricordare, che ha portato ad una svalutazione da record dopo i picchi toccati a fine 2017, il Bitcoin torna a volare. Nella giornata di oggi il valore della criptovaluta più importante al mondo ha superato i 6.000 Dollari per la prima volta dall'inizio dell'anno.

Il tutto a poco più di un mese dall'altro record storico dell'ultimo anno. Il 2 Aprile infatti il prezzo del Bitcoin è aumentato quasi del 20% in un solo giorno, raggiungendo i 5.000 Dollari, grazie agli acquisti di un utente misterioso.

E' però doveroso sottolineare come l'ultimo mese sia stato tutt'altro che facile per il Bitcoin ed il mercato delle criptovalute: il Governo cinese infatti punta ad interrompere tutte le attività di mining, ed è chiaro che le preoccupazioni hanno interessato anche gli investitori.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 6.095,67 Dollari, in aumento del 3,41% rispetto a ventiquattro ore fa. Come spesso accaduto in queste circostanze, il Bitcoin sta trainando anche le altre criptovalute: Ethereum è a 170.81 Dollari, in leggera crescita rispetto ad ieri, mentre XRP viene scambiato a 0,300465 Dollari.

E' chiaro che si tratta di dati diametralmente diversi rispetto a quelli di dicembre 2017, quando era arrivato a toccare quota 19.500 Dollari, per poi crollare a 3.100 Dollari l'anno successivo.