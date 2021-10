Bitcoin torna a crescere: il ban cinese non ha avuto gli effetti sperati?

Circa un mese fa, la Cina ha reso illegali molte criptovalute, tra cui anche Bitcoin ed Ethereum. Inizialmente, l'azione intrapresa da Pechino aveva creato gravi scompensi nel mercato della moneta digitale, portando ad un crollo di valore di Bitcoin, Dogecoin ed Ethereum. A quanto pare, però, il settore sembra essersi ripreso molto rapidamente.

Secondo un report di CoinTelegraph, la messa al bando di Bitcoin da parte del Governo cinese ne avrebbe permesso l'aumento di valore sul medio-lungo periodo. Ormai, infatti, sono passati 150 giorni dai primi ban delle criptovalute, inizialmente portati avanti nelle singole province cinesi e solo in un secondo momento estesi al territorio nazionale, e non sembra che il mercato stia soffrendo a causa delle scelte di Pechino.

CoinTelegraph ha dimostrato che l'iniziale crollo delle criptovalute, che aveva portato il valore di Bitcon da 64.000 Dollari a 30.000 Dollari, si è ormai risolto e il valore della valuta ha cominciato a risalire, assestandosi attorno ai 62.500 Dollari su Coinbase. Secondo la testa specializzata nel mercato crypto, poi, l'aumento di valore di Bitcoin dovrebbe continuare per diverse altre settimane, portando potenzialmente ad un aumento del 50% del prezzo delle monete.

Ciò è anche dovuto al fatto che non sempre il ban cinese si è dimostrato efficace:solo pochi giorni fa era stata data la notizia dell'esistenza di una stazione di mining di grandi dimensioni che aveva continuato a operare liberamente in Cina per mesi prima di essere scoperta, mentre molti miner hanno migrato i propri sistemi in altri Stati per poter continuare le proprie attività senza problemi.

Infine, secondo gli studiosi bisogna considerare che la messa al bando delle criptovalute da parte di Pechino ha decentralizzato la produzione dei Bitcoin: la Cina, fino a poche settimane fa, era la sede del 75% del mining di criptovalute, che di colpo è stato polverizzato o redistribuito in altri Paesi, aumentando la frammentazione del mercato su più Stati.