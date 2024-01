Bitcoin torna a crescere nel week-end, profondo rosso per Ripple e Solana

Il nuovo anno per gli appassionati dello spazio crypto si è aperto con Bitcoin a quota 45.000 dollari, regalando più di qualche soddisfazione a chi ci ha creduto e di speranza nella fine di questo lunghissimo inverno. Ma come si stanno muovendo i principali token in questo primo weekend del 2024?

Bitcoin, saldo al primo posto per capitalizzazione, viene scambiato a circa 43.980 dollari per singolo token (Fonte dati: Coinmarketcap), con un market cap di poco meno di 862 miliardi e una crescita nelle 24 ore dello 0,70%.

Ether cresce dello 0,20% giornaliero a fronte di un calo del 2,91% settimanale. Il secondo token viene scambiato a 2.238 dollari e la capitalizzazione è di 269 miliardi.

Al netto delle stablecoin, è BNB il terzo token per capitalizzazione, pari a oltre 93 miliardi. La moneta virtuale di Binance si scambia a 307 dollari, con una crescita giornaliera dello 0,89% a fronte di un calo settimanale del 4,26%.

Distanze ormai più che definite tra Solana, Ripple e Cardano. SOL si scambia a 93 dollari, in forte calo nei 7 giorni (-10%), e ha una capitalizzazione di 40 miliardi. XRP, invece, forte del suo cap da 30 miliardi, ha ormai consolidato il suo vantaggio sul token di Charles Hoskinson e soci: Ripple si scambia a 0,56 dollari per singolo token ma ha subito un calo settimanale del 9%. Il rosso nei 7 giorni per ADA è invece del 14%, con un prezzo di scambio per token pari a 0,52 dollari.

Chiudono Avalanche e Dogecoin: AVAX si scambia a 34 dollari e conserva un cap da 12,6 miliardi, ma sta affrontando anche lui un calo settimanale vicino al 14%; DOGE, invece, con i suoi 0,08 dollari per token e un market cap da 11,4 miliardi, continua a mantenere il vantaggio su TRON, seppur con una flessione settimanale dell'11,5%.