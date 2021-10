Bitcoin torna a quota 60mila dollari: correzione in corso?

Dopo aver sfondato il muro dei 66mila dollari, registrando il nuovo record storico per Bitcoin, la madre delle criptovalute va incontro a una interessante correzione. Tiepida ricezione degli ETF oppure è solo una questione passeggera?

Il record storico messo a segno in settimana con l'approvazione del primo ETF da parte della SEC non è riuscito però a mantenere nel tempo e il trend rialzista è durato alla fine solo qualche ora.

Allo stato attuale, BTC segna un calo di poco meno del 5% con un valore che non raggiunge i 52mila euro e una capitalizzazione di mercato di poco meno di 1.2 trilioni di dollari a fronte di 18.851.000 BTC circolanti.

Sulla stessa traccia Ethereum, fermo sui 3.300 euro mentre mostra segni di ripresa BNB, il token ufficiale di Binance, ormai saldamente al terzo posto in termini di capitalizzazione e in verde dell'1% per un valore di 412 euro per singola moneta.

Questo copione sembra ripetersi quasi per tutte le principali criptovalute, eccezion fatta per Solana e Polkadot, ma ricordiamo che si tratta di un mercato estremamente volatile e come tale potremmo osservare capovolgimenti di fronte in men che non si dica, come ormai ampiamente dimostrato dai famosi tweet di Elon Musk su Dogecoin.